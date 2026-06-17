Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall zwischen Steudnitz und Camburg

Saale-Holzland (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf der B88 zwischen Steudnitz und Camburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren eine 22-jährige Pkw-Fahrerin und ein 65-jähriger Pkw-Fahrer in dieser Reihenfolge die Bundesstraße aus Richtung Camburg kommend in Richtung Jena. An der Einmündung zur Landesstraße 1070 bei Rodameuschel musste die vorausfahrende 22-Jährige aufgrund von Querverkehr verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 65-Jährige bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt zum genauen Hergang. Als Ursache wird nach derzeitigem Stand unzureichender Sicherheitsabstand beziehungsweise eine verspätete Reaktion des nachfolgenden Fahrzeugführers angenommen.

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