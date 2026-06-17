Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

Dienstmorgen kam es in der Saalbahnhofstraße in Jena zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Fahrzeugführer aus der Gerbergasse nach links auf die Saalbahnhofstraße in Richtung Lutherplatz einbiegen. Dabei wurde ein auf der Saalbahnhofstraße fahrender Pkw offenbar übersehen. In der Folge kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision beider Fahrzeuge. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich ein sechsjähriges Kind auf dem Rücksitz eines der beteiligten Fahrzeuge. Das Kind wurde vorsorglich medizinisch untersucht. Weitere Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt zum genauen Hergang.

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