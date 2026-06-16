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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Porsche-Fahrer beschädigt Parkplatz

Apolda (ots)

Am 14.06.2026, gegen 15:00 Uhr soll ein roter Porsche über den Parkplatz der Dreifelderhalle in Apolda gerast sein. Ein Anwohner konnte beobachten, wie das Fahreug mit überhöhter Geschwindigkeit enge Kreise drehte. Dabei wurden Rinnsteine, Bortenbegrenzungen und der Schotter beschädigt. Durch die Fahrweise des bislang Unbekannten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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