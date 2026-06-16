Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zigarettenautomat gesprengt

Apolda (ots)

In der Heinrich-Heine-Straße in Apolda wurde im Zeitraum zwischen dem 13.06.2026 und dem 15.06.2026 ein Zigarettenautomat gesprengt. Vermutlich ereignete sich die Tat am Samstag, nach 22:00 Uhr, da Anwohner zu diesem Zeitpunkt ein Knallgeräusch wahrgenommen hatten. Die Höhe des Diebesgutes und der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen unter der Telefonnummer 03644/541-0 melden.

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