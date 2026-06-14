LPI-J: Verkehrsgeschehen
Apolda (ots)
Am Samstag, 13.06.2026 in der Zeit von 16:15 Uhr bis 16:45 Uhr konnten im Stadtgebiet Apolda gleich drei E-Scooter ohne Kennzeichen und gültigen Versicherungsschutz festgestellt werden. Gegen alle drei Fahrer wird wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
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