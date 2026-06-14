LPI-J: Verstoß gegen das Versammlungsgesetz
Apolda (ots)
Am Samstag, 13.06.2026 konnten Polizeivollzugsbeamte bei einer Personenkontrolle auf dem Schulplatz in Apolda einen 17-Jährigen feststellen, welcher insgesamt 7 Einhandmesser bei sich führte. Da der Minderjährige mit den Messern auf einer öffentlichen Versammlung war, ist er Beschuldigter einer Straftat nach dem Versammlungsgesetz.
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