LPI-J: Verstoß gegen das Versammlungsgesetz

Jena (ots) - freilaufende Pferde lösen automatischen Pkw-Notruf aus Nach der Auslösung des automatischen Pkw-Notrufsystems gingen die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland zunächst von einem Verkehrsunfall in Camburg aus. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt jedoch ganz anders dar. Hier konnten drei freilaufende Pferde festgestellt werden, welche bereits von den Kameraden der Feuerwehr an die Eigentümerin ...

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