LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland
Jena (ots)
An Roter Ampel aufgefahren
Freitagnachmittag befuhren in Kahla ein 37jähriger BMW Fahrer und ein nachfolgender 46jähriger BMW Fahrer die Bundesstraße 88 von Jena kommend in Richtung Rudolstadt. An der Rotes Licht zeigenden Ampelanlage musste der 37 Jährige verkehrsbedingt halten, was der nachfolgende 46 Jährige zu spär bemerkte und auffuhr. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell