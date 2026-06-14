Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

freilaufende Pferde lösen automatischen Pkw-Notruf aus

Nach der Auslösung des automatischen Pkw-Notrufsystems gingen die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Holzland zunächst von einem Verkehrsunfall in Camburg aus. Vor Ort stellte sich der Sachverhalt jedoch ganz anders dar. Hier konnten drei freilaufende Pferde festgestellt werden, welche bereits von den Kameraden der Feuerwehr an die Eigentümerin übergeben wurden. Eines der Pferde hatte im ungewollten Freigang gegen einen vor Ort abgeparkten Pkw Mercedes getreten, bei welchem die Airbags und das automatische Notrufsystem ausgelöst wurden.

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