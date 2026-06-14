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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehr als erlaubt: Cannabispflanzen beschlagnahmt

Weimar (ots)

Am Samstag bemerkte ein Anwohner der Friedrich-Ebert-Straße in Weimar auf dem Dach eines gegenüberliegenden Gebäudes mehrere stattliche Cannabispflanzen und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten überprüften den Sachverhalt und stellten fest, dass der verantwortliche Wohnungsinhaber mehr als die nach dem Konsumcannabisgesetz zulässigen drei Cannabispflanzen angebaut hatte. Die Pflanzen wurden beschlagnahmt. Gegen den 20-jährigen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Anbau von Cannabis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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