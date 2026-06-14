Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch bei Raumausstatter - Tresor entwendet

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag, 12.06.2026 auf Samstag, 13.06.2026, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Geschäftsräumen eines Raumausstatters in der Weimarer Nordstraße. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Schränke und entwendeten einen bodenverankerten Tresor. Dabei verursachten die Täter erheblichen Sachschaden. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Weimar zu wenden.

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