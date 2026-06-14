Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hasen queren Fahrbahn - zwei Pkw mit Totalschaden

Weimar (ots)

Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 06:00 Uhr, kam es im Bereich der Ettersbergsiedlung zu einem Verkehrsunfall infolge von Wildwechsel. Der 21-jähriger Fahrer eines Citroen wich einem die Fahrbahn querenden Hasen aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.800 Euro. Ein weiterer ähnlicher Unfall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr im Bereich Ehringsdorf. Der 18-jähriger Fahrer eines Mercedes kollidierte mit einem die Fahrbahn querenden Hasen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und kollidierte ebenfalls mit einem Baum. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Fahrzeugführer blieb ebenfalls unverletzt, der Hase verendete am Unfallort.

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