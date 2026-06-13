Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versammlungsgeschehen in Apolda

Apolda (ots)

Für Samstag, den 13. Juni 2026, meldete der AfD-Kreisverband Weimar/Weimarer Land eine Versammlung auf dem Schulplatz unter dem Thema "Sommerkundgebung - Neues aus dem Bundestag und Landtag" an.

Zur Gewährleistung und zum Schutz des Grundrechts auf Versammlungsfreiheit führte die Polizeiinspektion Apolda einen entsprechenden Einsatz durch. Dabei wurde sie durch Einsatzkräfte anderer Thüringer Polizeibehörden unterstützt.

In der Spitze nahmen etwas mehr als 200 Personen an der Versammlung teil. Im Verlauf der Veranstaltung wurden durch die Akteure verschiedene Redebeiträge gehalten. Die Versammlung verlief störungsfrei.

Lediglich am Morgen, noch vor Beginn der Aufbauarbeiten, stellte die Polizei auf dem Schulplatz ein großflächiges Graffito fest. Der Inhalt brachte eine ablehnende Haltung gegenüber dem politischen Akteur zum Ausdruck. Das circa 13 x 2 Meter große Graffito konnte zeitnah entfernt werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

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