LPI-J: Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 49-jährigem Mann in Jena
Jena (ots)
Der seit mehreren Tagen vermisste 49-Jährige konnte am Freitagabend wohlbehalten angetroffen werden.
Die Jenaer Polizei bedankt sich über die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung, welche schlussendlich zum Antreffen des Vermissten führten.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell