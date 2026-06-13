LPI-J: Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 49-jährigem Mann in Jena

Jena (ots) - Am 05.06.2026, gegen 19:45 Uhr, kam es in Jena Lobeda in der Karl-Marx-Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer mit Mountainbike und einem Pkw auf Höhe eines Fußgängerüberweges. Bei dem Pkw muss es sich um einen Mercedes Benz gehandelt haben, welcher vom Unfallort flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden ...

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