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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rücknahme der Vermisstenmeldung nach 49-jährigem Mann in Jena

Jena (ots)

Der seit mehreren Tagen vermisste 49-Jährige konnte am Freitagabend wohlbehalten angetroffen werden.

Die Jenaer Polizei bedankt sich über die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung, welche schlussendlich zum Antreffen des Vermissten führten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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