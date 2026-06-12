Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Durchhaltevermögen zahlt sich aus - KPI Jena landet Fahndungserfolg in Rheinland-Pfalz

Jena (ots)

Am 09.06.2026 ist Fahndern der KPI Jena in Rheinland-Pfalz ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Bereits seit Juni 2025 existierte gegen einen 55-jährigen Mann aus Weimar ein Haftbefehl, u.a. wegen Betäubungsmitteldelikten. Dabei handelt es sich bei dem Gesuchten um einen "alten Bekannten", der durch die Beamten in der Vergangenheit bereits dreimal festgenommen wurde. Nach dem aufwendigen Verfolgen diverser Spuren über mehrere Bundesländer wurden die Ermittler dann im romantischen Neustadt an der Weinstraße fündig und konnten den Mann mobil im Straßenverkehr die Handschellen anlegen. Besonders bemerkenswert: Der polizeibekannte Mann konnte sich noch namentlich an die Fahnder erinnern. Am Mittwoch, den 10.06.2026, erfolgte prompt die Haftvorführung und der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Der Mann aus Weimar befindet sich nun, erneut, in einer JVA.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell