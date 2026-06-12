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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Unfallflucht vom 05.06.2026 in Jena-Lobeda

Jena (ots)

Am 05.06.2026, gegen 19:45 Uhr, kam es in Jena Lobeda in der Karl-Marx-Allee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer mit Mountainbike und einem Pkw auf Höhe eines Fußgängerüberweges. Bei dem Pkw muss es sich um einen Mercedes Benz gehandelt haben, welcher vom Unfallort flüchtete.

Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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