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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Getränkemarkt - Bargeld, Zigaretten und Alkohol entwendet

Saale-Holzland (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Getränkemarkt in Weißenborn ein. Der Einbruch wurde am Morgen durch eine Mitarbeiterin festgestellt und der Polizei gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über die Gebäuderückseite mit erheblicher Gewalt Zugang zum Markt. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Räume des Marktes gezielt nach Wertgegenständen. Die Täter entwendeten unter anderem Bargeld in Höhe von rund 500 Euro, Zigarettenschachteln und alkoholische Getränke. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Durch das gewaltsame Eindringen entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt die Polizei im Saale-Holzlandkreis entgegen (0361 -5743-56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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