LPI-J: Blitzer in Apolda
Apolda (ots)
Der Blitzer wurde am gestrigen Tag von der Polizei in der August-Bebel-Straße in Apolda aufgestellt und eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Die 30-er Zone haben in dieser Zeit 606 Fahrzeuge passiert. Es wurden 15 Verwarngelder und 3 Bußgelder verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 53 km/h.
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