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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebespaar stiehlt Fahrradcomputer einer Rentnerin

Apolda (ots)

Am Freitag, 05.06.2026 entwendete ein Diebespaar gegen 15:00 Uhr an der Marktpassage in 99510 Apolda in der Straße des Friedens von einem Zweirad den Fahrradcomputer einer 72 Jahre alten Apoldaerin. Zeugen beobachteten die Tat und gaben der Geschädigten ihre Hinweise, jedoch alarmierte sie nicht umgehend die Polizei und versuchte vergeblich selbst zunächst die Täter zu finden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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