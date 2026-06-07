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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Scooter aus Keller gestohlen

Hermsdorf (ots)

Von Freitag auf Samstag brach ein noch unbekannter Beschuldigter einen Keller in Hermsdorf Am Stadion auf. Aus diesem wurde dabei ein E-Scooter der Marke "WeRoll" entwendet. Neben dem Beuteschaden wurde bei dem Einbruch auch geringer Schaden am Kellerabteil verursacht. Hinweise nimmt die ermittelnde Polizeiinspektion Saale-Holzland unter der Rufnummer 036428 640 oder der Kontaktbereichsdienst in Hermsdorf unter der Rufnummer 036601 41418 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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