LPI-J: E-Scooter aus Keller gestohlen

Stadtroda (ots) - Samstagvormittag kurz vor um 11 führten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland Verkehrskontrollen in Stadtroda durch. Bei einem 19-jährigen VW-Fahrer wurde dabei Alkoholgeruch in der Atemluft bemerkt. Nach einem entsprechendem Test wurde der Junge Mann zur Dienststelle gebracht und dort eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung mit ihm durchgeführt. Statt der für ihn zulässigen 0,0 Promille, war so ein Wert von 0,21 mg/l, d.h. ca. 0,42 Promille ...

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