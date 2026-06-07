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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Führerschein und berauscht durch Schkölen

Schkölen (ots)

Freitagnachmittag gegen 16:30 kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale-Holzland einen 27-jährigen Opelfahrer in Schkölen. Der Mann konnte keinen Führerschein vorzeigen und gab zunächst an, das Dokument vergessen zu haben. Die Polizisten prüften diese Behauptung und stellten fest, dass der Fahrer gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Weiter waren bei ihm mehrere drogentypische Auffälligkeiten bemerkt worden. Einen entsprechenden Test verweigerte er. Der Mann wurde daraufhin dennoch zu einer Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Neben der nun neuerlichen Anzeige bestand zudem wegen einer früheren Straftat eine Aufenthaltsermittlung zu ihm, welche bei dieser Gelegenheit ebenfalls geklärt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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