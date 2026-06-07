Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schwerverletzter Motorradfahrer bei Stadtroda

Stadtroda (ots)

Am späten Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die Landstraße von Stadtroda in Richtung Albersdorf. Nach der Ortslage Ruttersddorf führt die Landstraße über mehrere scharfe Kurven in Richtung L1075/ nach Albersdorf. Einer der ortsunkundigen Fahrer stürzte hierbei alleinbeteiligt und wurde anschließend einen kleinen Hang hinab geschleudert. Der 64-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der mit einem Rettungshubschrauber vor Ort gebrachte Notarzt und weiteres Rettungspersonal versorgten den Gestürzten, wobei dieser durch die Feuerwehr ihn wieder nach oben auf die Straße transportierte. Trotz der Schwere der Verletzungen bestand glücklicherweise keine Lebensgefahr für den Mann aus Sachsen.

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