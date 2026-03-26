PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenfahndung

LPI-J: Vermisstenfahndung
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten zur Veröffentlichung liegt vor

Seit dem 18.08.2026 wird die 15-jährige Leonie Pihan aus Weimar vermisst. Leonie hatte am Morgen ihre Wohngruppe in der nördlichen Innenstadt verlassen, kam jedoch nicht wie geplant bei einem Praxistag in einem Pflegeheim an. Am Abend kehrte sie nicht in die Wohngruppe zurück. Leonie verfügt über ein Deutschlandticket, erste Hinweise deuten auf einen Aufenthalt in Kölm hin Wenn sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, Kontakt zu ihr haben oder sie sehen, melden sie sich bitte umgehend unter Angabe des Aktenzeichens: 0069056/2026 unter folgender Rufnummer: 03643 882-0boder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 26.03.2026 – 07:30

    LPI-J: Aggressiver Gast führt zu Polizeieinsatz

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Ein 37-Jähriger begab sich am Mittwochabend in eine Bar um sich ein paar alkoholische Getränke zu genehmigen. Als er die Getränke bezahlen sollte, weigerte sich der Mann und begann andere Gäste zu bedrohen. Schließlich informierte eine 38-Jährige die Polizei. Die eingesetzten Beamten kamen mit dem 37-Jährigen ins Gespräch und wurden ebenfalls durch diesen bedroht. Die Beamten ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 07:30

    LPI-J: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Einen Volltreffer landeten Beamte der PI Weimar Mittwochnachmittag bei einer Verkehrskontrolle. Der angehaltene Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass dies nicht der einzige Verstoß war. Der PKW des 51-jährigen Fahrzeugführers war nicht zugelassen, die angebrachten Kennzeichen waren gefälscht und zudem ...

    mehr
  • 26.03.2026 – 07:30

    LPI-J: Mann bleibt unbelehrbar

    Weimar / Weimarer Land (ots) - Mittwochmorgen führte die Polizei Weimar in der Marcel-Paul-Straße in Weimar eine Verkehrskontrolle durch. Der 49-jährige Fahrzeugführer war den Beamten bereits bekannt, da er schon öfter ein Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis führte. Auch bei dieser Kontrolle konnte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Ihn erwartet nun eine weitere Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Da es sich bei dem genutzten Fahrzeug nicht um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren