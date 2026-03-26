Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenfahndung

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weimar / Weimarer Land (ots)

Eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten zur Veröffentlichung liegt vor

Seit dem 18.08.2026 wird die 15-jährige Leonie Pihan aus Weimar vermisst. Leonie hatte am Morgen ihre Wohngruppe in der nördlichen Innenstadt verlassen, kam jedoch nicht wie geplant bei einem Praxistag in einem Pflegeheim an. Am Abend kehrte sie nicht in die Wohngruppe zurück. Leonie verfügt über ein Deutschlandticket, erste Hinweise deuten auf einen Aufenthalt in Kölm hin Wenn sie Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, Kontakt zu ihr haben oder sie sehen, melden sie sich bitte umgehend unter Angabe des Aktenzeichens: 0069056/2026 unter folgender Rufnummer: 03643 882-0boder per E-Mail an: PI.Weimar@polizei.thueringen.de bei der Polizei Weimar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell