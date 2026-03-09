PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Mehrere Keller aufgebrochen

Jena (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über einen längeren Tatzeitraum in der Biswangerstraße in Jena Zutritt zum Wohngebäude. Hier begaben sie sich in den Kellerbereich und öffneten gewaltsam mehrere Kellerabteile. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnten die Täter jedoch nichts erbeuten. Eine der Geschädigten gab gegenüber der Polizei an, dass es sich bereits um das vierte derartige Ereignis handeln soll. Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

