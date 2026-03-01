Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Per Haftbefehl gesuchter Mann festgestellt

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen kurz nach Mitternacht meldeten Bewohner der Nordstraße, dass soeben ein Stein durch die Fensterscheibe ihrer Wohnung geworfen wurde. Verletzt wurde hierbei niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Aufgrund einer Vorgeschichte konnten die Bewohner Hinweise zum Täter geben. Durch die eingesetzten Beamten wurde der 39-Jährige Steinewerfer in einem unbewohnten Rohbau im Nahbereich festgestellt, welchen er zuvor unerlaubt betrat. Gegen ihn lagen zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Erfurt vor. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch verantworten und wurde aufgrund der Haftbefehle in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

