LPI-J: Suche nach 16-jährigem Mädchen in Jena

Jena (ots)

Seit Mittwochmittag, gegen 12:45 Uhr, wird die 16-jährige Anne Thümmel vermisst. Das Mädchen ist aktuell in einer medizinischen Einrichtung in Stadtroda stationär untergebracht und befand sich zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit 2 Begleitpersonen für eine Termin in Jena auf dem Eichplatz. In einem günstigen Moment entfernte sich die Jugendliche unerlaubt und rannte in Richtung Holzmarkt davon. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Aufgreifen der Vermissten. Zur Personenbeschreibung der Gesuchten ist folgendes bekannt:

ca. 175 cm groß, - schlank, -schwarze lange Haare mit 2 Zöpfen, -schwarze Jacke mit Fellkragen, - schwarze Leggings, - beige Turnschuhe

Es ist nicht auszuschließen, dass sich Anne in einer hilflosen Lage befindet und dringend medizinische Hilfe benötigt. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt die Polizei Jena entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
MV
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

