Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung Ferworn, Pia

  • Bild-Infos
  • Download

Jena (ots)

Der ID Jena fahndet momentan nach der Vermissten Pia, Ferworn. Die 13. jährige ist momentan unbekannten Aufenthalts außerhalb von Jena. Bei Feststellung des Mädchens bitte dringend mit jeder Polizeidienststelle Kontakt aufnehmen. Sie ist von der Familienadresse in Jena / Thüringen abgängig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

