LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung Ferworn, Pia
Jena (ots)
Der ID Jena fahndet momentan nach der Vermissten Pia, Ferworn. Die 13. jährige ist momentan unbekannten Aufenthalts außerhalb von Jena. Bei Feststellung des Mädchens bitte dringend mit jeder Polizeidienststelle Kontakt aufnehmen. Sie ist von der Familienadresse in Jena / Thüringen abgängig.
