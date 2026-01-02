PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der PI Weimar

LPI-J: Vermisstenmeldung der PI Weimar
Weimar (ots)

Seit Donnerstag, dem 01. Januar 2026, wird die 14-jährige Amelie Scholz aus Weimar vermisst. Letztmalig wurde Amelie am späten Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, an der Wohnanschrift in der Richard- Wagner-Straße in Weimar gesehen. Amelie ist ca. 1,63 m groß und ist sehr schlank. Sie trägt eine rosa Brille und dunkelblondes bis braunes sehr langes Haar. Vermutlich trägt sie eine dunkle wattierte Jacke und schwarze Adidas Schuhe. Nach aktuellen Ermittlungen gibt es keine Hinweise zu dem aktuellen Verbleib der Vermissten. Ein Bild von Amelie ist dieser Meldungen angehangen. Hinweise zum Aufenthalt von Amelie nimmt der Polizeiinspektion Weimar jederzeit dankend entgegen (03643 882224, PI.Weimar@polizei.thueringen.de). Das entsprechende Aktenzeichen lautet 0000665/2026.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

