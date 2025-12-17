Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Vorfall in Apolda gesucht

Apolda (ots)

Am Montag, den 15.12.2025, wurde gegen 15:00 Uhr ein Schulkind auf dem Heimweg von der Schötener Grundschule von einem unbekannten Mann auf Deutsch und ohne erkennbaren Dialekt angesprochen. Der Junge entfernte sich daraufhin und lief durch einen Garagenkomplex in der Rudolf-Breitscheid-Straße, wo er zwei Bauarbeiter antraf, diese kurz ansprach und anschließend in Richtung Schanzenweg weiterlief. Nach Angaben des Kindes folgte ihm der Mann kurzzeitig, stieg jedoch wenig später in einen schwarzen Transporter. Die Polizei prüft den Sachverhalt und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der unbekannte Mann wird als etwa 175 cm groß, 35 bis 40 Jahre alt, mit normaler Statur und dunklem Hautton beschrieben. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare und trug eine kurze grüne Hose sowie ein orangefarbenes T-Shirt. Auf seinem rechten Unterarm soll er eine markante Tätowierung gehabt haben. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Apolda unter 03644 5410 oder per E-Mail pi.apolda@polizei.thueringen.de entgegen. Die angesprochenen Bauarbeiter werden ebenfalls gebeten, sich zu melden. Das Aktenzeichen lautet 326627/2025.

