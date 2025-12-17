PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Vorfall in Apolda gesucht

Apolda (ots)

Am Montag, den 15.12.2025, wurde gegen 15:00 Uhr ein Schulkind auf dem Heimweg von der Schötener Grundschule von einem unbekannten Mann auf Deutsch und ohne erkennbaren Dialekt angesprochen. Der Junge entfernte sich daraufhin und lief durch einen Garagenkomplex in der Rudolf-Breitscheid-Straße, wo er zwei Bauarbeiter antraf, diese kurz ansprach und anschließend in Richtung Schanzenweg weiterlief. Nach Angaben des Kindes folgte ihm der Mann kurzzeitig, stieg jedoch wenig später in einen schwarzen Transporter. Die Polizei prüft den Sachverhalt und hat die Ermittlungen aufgenommen. Der unbekannte Mann wird als etwa 175 cm groß, 35 bis 40 Jahre alt, mit normaler Statur und dunklem Hautton beschrieben. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare und trug eine kurze grüne Hose sowie ein orangefarbenes T-Shirt. Auf seinem rechten Unterarm soll er eine markante Tätowierung gehabt haben. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Apolda unter 03644 5410 oder per E-Mail pi.apolda@polizei.thueringen.de entgegen. Die angesprochenen Bauarbeiter werden ebenfalls gebeten, sich zu melden. Das Aktenzeichen lautet 326627/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.12.2025 – 08:10

    LPI-J: Angriff auf Snackautomaten

    Weimar (ots) - Nicht aus Hunger, sondern eher aus rein monetären Gründen beschädigten Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Snackautomaten in Weimar. Wobei Aufwand und Nutzen nicht im Verhältnis standen. Der oder die Täter begaben sich in ein Gebäude in der Industriestraße. Hier ließen diese augenscheinlich einen Böller im Münzausgabefach detonieren. Dadurch kamen die Langfinger an das Geldfach und erbeuteten so knapp 40 Euro. Auch eigneten sie ...

    mehr
  • 17.12.2025 – 08:10

    LPI-J: Defekter Akku in der Uni

    Weimar (ots) - Über die Feuerwehr wurde am Dienstag gegen 13:00 Uhr ein explodierter Akku in der Bauhausuniversität gemeldet. In einem Keller arbeiteten eine 23-Jährige und eine 25-Jährige Frau an einem Projekt. Als eine der beiden Frauen einen Akkumulator aus der Ladestation nahm, blähte sich dieser plötzlich auf und es entwich Gas. Zu einem richtigen Brand sei es glücklicherweise nicht gekommen. Polizei und Feuerwehr konnten schnell Entwarnung geben. Laut Aussage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren