LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten 15-jährigen Marie Wessel aus Jena

Jena (ots)

Seit dem 01.12.2025 wird die 15-jährige Marie Wessel aus Jena vermisst. Sie verließ gegen 06:45 Uhr die heimische Wohnung auf dem Weg zur Schule und wurde zuletzt gegen 07:30 Uhr an der Bushaltestelle Burgaupark von einer Freundin gesehen.

Marie ist ca. 160 cm groß, trägt zur Zeit schulterlanges schwarzes Haar und war bekleidet mit einer braunen Jacke, einer schwarzen Jeanshose, einem karierten Schal, schwarzen Sneakern der Marke Adidas sowie einem schwarzen Rucksack. Zudem trägt sie eine Brille.

Hinweise über den Aufenthaltsort der Marie nimmt der Inspektionsdienst Jena unter der Nummer 03641 810 entgegen.

