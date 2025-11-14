Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintliche Freiheitsberaubung - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Gegen 11:50 Uhr befand sicham Donnerstag (13.11.2025) eine bisher noch unbekannte weibliche Person auf der Mühlenstraße Höhe der Hausnummer 14. Aus Richtung Friedhof kommend fuhr ein weißer Pkw der Marke Skoda die Mühlenstraße entlang und hielt direkt vor der benannten Frau. Hier stiegen dann zwei männliche Personen aus dem Pkw und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den zwei unbekannten Männern und der Frau. In der weitern Folge forderten die Unbekannten die frau mehrfach auf in den Wagen zu steigen und zogen diese schlussendlich gewaltsam in den Skoda. Danach fuhr der Pkw rasch in Richtung Innenstadt davon. Hierbei musste mindestens ein anderer Verkehrsteilnehmer stark abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden, da der Skoda bei der Anfahrt keinen Blinker betätigte. Die frau kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30-35 Jahre, weiblich, deutsch, dunkle Haare Rucksack graufarben, oben mit Pinken/ beerenfarbenen Streifen Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern derzeit noch an.

Die Kriminalpolizei Jena, hat die Ermittlungen übernommen und bittet zur Verifizierung des Sachverhaltes um sachdienliche Hinweise. Insbesondere der benannte oder auch andere Verkehrsteilnehmer werden als Zeugen gesucht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich, mit Nennung des Aktenzeichens 296361/2025, telefonisch unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

