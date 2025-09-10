PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Gewalttätiger Übergriff auf Schüler in Apolda - Zeugen gesucht

Apolda (ots)

Gestern, gegen 13:45 Uhr kam es im Apothekergässchen in Apolda - auf dem Heimweg von der Schule zu einem gewalttätigen Übergriff auf einen 15-jährigen Schüler syrischer Herkunft. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Junge von einer Gruppe Jugendlichen angegriffen und geschlagen. Die Täter (ebenfalls arabischer Herkunft) haben den 15-Jährigen mehrfach geschlagen, getreten und diskriminiert. Zur Erhärtung des Tatnachweises werden Zeugen gesucht (Polizeiinspektion Apolda - Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

