Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der Jenaer Polizei

LPI-J: Vermisstenmeldung der Jenaer Polizei
Jena (ots)

Seit Samstag, dem 06. September 2025, wird die 11-jährige Joleen Penelope Krauß aus Jena vermisst. Letztmalig wurde Joleen am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, im Jenaer Stadtzentrum von einer Betreuerin ihrer Unterkunft in der Mathilde-Vaerting-Straße gesehen.

Joleen ist weiblich, deutsch, 11 Jahre (wirkt optisch etwas älter), ca. 155 cm groß, normale Statur, hat dunkles, mittellanges Haar und war zum Zeitpunkt des Verschwindens stark geschminkt. Als sie zuletzt gesehen wurde trug sie eine schwarz/weiß gestreifte Strickhose, einen weißen Pullover und hatte eine Handtasche dabei. Bekannte Anlaufstellen von Freunden oder Verwandten wurden geprüft. Genau wie etwaige Hinweise zum aktuellen Aufenthalt vom Joleen. Diese konnten aber bisher nicht bestätigt werden bzw. führten nicht zum Auffinden von Joleen. Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten nimmt der Inspektionsdienst Jena jederzeit dankend entgegen (03641 81-0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de). Das entsprechende Aktenzeichen lautet 233284/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

