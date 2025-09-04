Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Volltrunken den Verkehr "reguliert"

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Als selbsternannter Hilfspolizist versucht hat sich gestern Mittag, gegen 12:30 Uhr, ein bereits hinlänglich polizeibekannter 33-Jähriger in Eisenberg. Der Mann befand sich im Bereich der Jenaer Straße, regelte den Verkehr und hielt auch Verkehrsteilnehmer an. Hier kam es zum Teil zu brenzligen Situationen, wo auch ein Motorradfahrer fast zu Fall kam. Die alarmierten echten Polizisten stellten den Mann vor Ort fest und holten ihn zuerst von der Straße, um die Gefahrenmomente zu minimieren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Auch befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. In der weiteren Folge brachte ihn der Rettungsdienst in ein Fachkrankenhaus. Das entsprechende Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, insbesondere etwaig Geschädigte der Handlungen, werden gebeten sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 0361 5743-56100 oder per E-Mail an PI.Saale-Holzland@polizei.thueringen.de zu melden. Die Vorgangsnummer lautet 25364453 und ist bitte mit anzugeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell