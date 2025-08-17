Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Sechsjähriger bei Quadfahrt schwer verletzt

Am Samstagnachmittag war der 6jährige mit dem nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Quad seines Großvaters auf einem Feldweg zwischen Scheiditz und Schöngleina unterwegs. Der Großvater folgte wenig später mit seinem Traktor. Auf dem unebenen Weg verlor das Kind die Kontrolle über das Quad, überschlug sich und kam unter diesem zum Liegen. Das Junge wurde hierbei schwer verletzt und durch den eingesetzten Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Großvater erwartet ein Strafverfahren wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

