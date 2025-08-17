PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Sechsjähriger bei Quadfahrt schwer verletzt

Am Samstagnachmittag war der 6jährige mit dem nicht zum Straßenverkehr zugelassenen Quad seines Großvaters auf einem Feldweg zwischen Scheiditz und Schöngleina unterwegs. Der Großvater folgte wenig später mit seinem Traktor. Auf dem unebenen Weg verlor das Kind die Kontrolle über das Quad, überschlug sich und kam unter diesem zum Liegen. Das Junge wurde hierbei schwer verletzt und durch den eingesetzten Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Den Großvater erwartet ein Strafverfahren wegen des Gestattens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Saale-Holzland
Telefon: 036428 640
E-Mail: dsl.pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 09:29

    LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

    Jena (ots) - In öffentlichkeit entblößt - Zeugen gesucht Freitagvormittag entblößte sich ein ca. 50 Jahre alter Mann in der Jenaer Straße in Eisenberg vor einer 81jährigen Passantin. Diese teilte den Sachverhalt umgehend der Polizei mit, welche bei ihrem Einsatz vor Ort aber keinen Tatverdächtigen oder Zeugen mehr feststellen konnten. Zum Täter ist jedoch bekannt, dass dieser mit einer dunklen Hose und einem ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:20

    LPI-J: Pkw in Graben gefahren

    Jena (ots) - Am Samstagvormittag befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw den Landwirtschaftsweg von Sohnstedt in Richtung Möchenholzhausen. Hierbei kommt sie zu weit nach rechts und fährt über einen Abschnitt mit Schotter neben der asphaltierten Fahrbahn. Aufgrund dessen verliert sie die Kontrolle über ihren Pkw, fährt linksseitig in den Straßengraben und kollidiert mit der vorderen linken Front mit einem Baum. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Pkw und am Baum entstand ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 07:20

    LPI-J: Zwei Unfälle mit vier Verletzten an gleichem Unfallort

    Jena (ots) - Am Freitagnachmittag befuhr ein 70-jähriger Renault-Fahrer die B85 aus Großobringen kommend in Richtung Weimar. Im Gegenverkehr befanden sich zwei Motorradfahrer (28, 26 Jahre). Der Pkw-Fahrer geriet kurz nach dem Ortseingang Weimar auf die Gegenfahrbahn und kollidierte zunächst mit dem 28-Jährigen und unmittelbar danach mit dem 26-Jährigen. Beide Motorradfahrer kamen hierbei zu Fall. Der 28-Jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren