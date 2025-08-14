Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Neues Gesicht in Weimar Nord

In den vergangenen Monaten war die Stelle des Kontaktbereichsbeamten im Weimarer Norden unbesetzt - ein Bereich, der sich ohnehin noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und dessen Aufbau eine wichtige Rolle für die bürgernahe Polizeiarbeit spielt. Seit dem 1. August ist das Büro in der Bonhoefferstraße nun wieder dauerhaft besetzt: Polizeihauptmeisterin Darja Barth übernimmt fortan die verantwortungsvolle Aufgabe, als direkte Ansprechpartnerin für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort tätig zu sein. Mit ihrer Präsenz soll nicht nur das subjektive Sicherheitsgefühl der Anwohnerinnen und Anwohner gestärkt werden, sondern auch das Vertrauen in die Polizeiarbeit auf Augenhöhe weiter gefördert werden. Frau Barth wird sich mit großem Engagement den vielfältigen Anliegen der Menschen in Weimar-Nord widmen - sei es bei alltäglichen Fragen, konkreten Sorgen oder dem Wunsch nach persönlichem Austausch. Darüber hinaus steht sie auch Touristinnen, Touristen und Tagesgästen als kompetente Ansprechpartnerin zur Seite. Ihr Einsatz vor Ort soll dazu beitragen, den Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung zu intensivieren und langfristig eine stabile, vertrauensvolle Beziehung im Stadtteil zu etablieren.

