LPI-J: Vermißtenfall - Personensuche

Weimar (ots) - Im Verlaufe der vergangenen vier Tage gelangten unbekannte Täter in den Kellerbereich einer Firma im Weimarer Norden. Dort waren insgesamt fünf Kellerabteile aufgebrochen. Aus einem wurden Werkzeuge im Wert von über 700 Euro entwendet. Ob aus den übrigen Kellern etwas gestohlen wurde muss erst noch ermittelt werden. Sachschaden an den Schließvorrichtungen entstand in einer geschätzten Höhe von 40 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

