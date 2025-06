Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baustellenfahrzeug entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Einen Radlader im Wert von etwa 67.000 Euro entwenden unbekannte Täter von einer Baustelle in der Borgfeldtstraße. Am Dienstagmorgen stellten die Arbeiter das Fehlen des Arbeitsgerätes fest. Die Täter müssen in der Nacht zuvor mit einem größeren Transportfahrzeug zum Tatort gelangt sein, um das Gerät aufzuladen. Auch ein Bagger wurde versucht zu stehlen, was jedoch misslang. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Zeit von Montag, 16:00 Uhr bis zum Folgetag um 08:15 Uhr einen Transport samt eines Radladers mit Schaufel im Bereich Eisenberg feststellten, sich zu melden (0361 5743-56100, kpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0141767/2025).

