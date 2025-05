Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der Polizei Apolda

Apolda/Weimar/Jena/Weimarer Land (ots)

Seit Sonntag, dem 25. Mai 2025, wird die 15-jährige Svea Anastasia Hüttig aus Apolda vermisst. Svea Anastasia verließ kurz nach Mitternacht nach einer Feierlichkeit am Sonntag die elterliche Wohnung. Hierbei gab sie an zu einem Bekannten zu wollen. Letztmalig hatten die Erziehungsberechtigten am Sonntagmittag Kontakt zu ihr. Weitere Kontaktversuche scheiterten bisher. Es kann, aufgrund des Alters, nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Svea Anastasia ist circa 165 cm groß, hat eine normale Statur und schulterlange schwarze Haare. Gekleidet ist sie mit einem hellblauen Kleid mit Blümchenmuster, schwarzen Stiefelletten und einer bauchfreien schwarzen Jacke. auch hat sie eine schwarze Handtasche dabei. Hinweise zum Aufenthalt der Jugendlichen nimmt die Polizeiinspektion Apolda unter 03644 541-0 oder per E-Mail an pi.apolda@polizei.thueringen.de, aber auch jede andere Polizeidienststelle, jederzeit entgegen. Das Aktenzeichen lautet 134105/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell