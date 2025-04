LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mädchen

Weimar (ots) - In den Morgenstunden des Sonntages wurde vor dem Hostel im Weimarer Norden ein Mountainbike entwendet. Der 43-Jährige hatte das Fahrrad lediglich in sich mit einem Kettenschloss gesichert, so dass vermutlich ein einfaches Wegtragen reichte. Das Rad der Marke Scott hatte einen Wert von 700 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

