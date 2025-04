LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Saalfeld - Erweiterung

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Über ein Fenster stiegen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in die Räumlichkeiten einer Bar in der Rudolf-Breitscheid-Straße ein. Sie nahmen Bargeld im dreistelligen Bereich und eine Kamera mit. Die Kriminalpolizei kam vor Ort und führte eine umfangreiche Spurensicherung durch. Die Ermittlungen zum Einbruchsdelikt dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

mehr