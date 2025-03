Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der PI Weimar vom 13.03.2025

Bild-Infos

Download

Weimar (ots)

Seit Mittwoch, den 12.03.2025, 23:00 Uhr wird der 49-jährige Steffen Köther aus Weimar vermisst.

Herr Köther ist ca. 195cm groß, kräftig und hat helle kurze Haare. Er trägt einen kurzen Vollbart und eine mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Brille. Herr Köther ist vermutlich mit einem Pkw Opel Insignia, Farbe blau unterwegs. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Köther in einer hilflosen Lage befindet.

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Steffen Köther machen? Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden gesehen oder kann andere Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Weimar unter 03643 882-0, per E-Mail an dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de oder an jede andere Polizeidienststelle. Die zugehörige Vorgangsnummer lautet 0066119/2025.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell