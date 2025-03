LPI-J: Öffentlichkeitsfahndung: 14-jährige aus Großobringen vermisst

Weimar (ots) - Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 66-Jähriger mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine die Straße Am Alten Speicher, aus Richtung Rießnerstraße kommend in Fahrtrichtung Nordstraße. Als der Mann am Ende der Straße wenden wollte, touchierte er einen parkenden Pkw Opel. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nicht gerechnet hatte er allerdings ...

mehr