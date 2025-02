LPI-J: Bliter in Apolda

Weimar (ots) - Am Montagmorgen befuhr ein 81-jähriger Renault-Fahrer die Bodelschwinghstraße, als er den Seitenabstand zu einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Peugeot falsch einschätzte und mit diesem kollidierte. An beiden Außenspiegeln entstanden Sachschäden. Verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

