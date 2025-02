Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

Weimarer Land (ots)

Seit Donnerstag, den 20. Februar 2025 sucht die Polizei nach einem 15-jährigen Jugendlichen aus der Gemeinde Am Ettersberg. Hierbei handelt es sich um den Jonas R.. Jonas besuchte am späten Nachmittag eine Veranstaltung in der Schule in Buttelstedt und kehrte nach Beendigung gegen 18:00 Uhr nicht nach Hause im Ort Nermsdorf zurück. Zeugenangaben zu Folge ist er gegen 18:45 Uhr zu Fuß im Ort Nermsdorf letztmalig gesehen worden.

Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Einsatz eines Fährtenhundes und des Polizeihubschraubers sowie der Prüfung mehrerer Kontaktadressen führten bislang nicht zum Auffinden des Jungen. Daher bittet die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung nach der Suche der Vermissten Person.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Jonas R. geben kann, wird gebeten die Polizei in Weimar unter der Telefonnummer 03643 882-0 zu kontaktieren.

Zur Beschreibung des Gesuchten kann neben dem Foto folgendes angegeben werden:

- ca. 1,60m groß - schlanke Gestalt - kurze dunkelblonde Haare - Kleidung: schwarzer Daunenmantel, schwarzgraue Jeans, orange-farbenes T-Shirt, dunkelfarbene Lederschuhe

