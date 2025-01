Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böller in Wohnung geworfen

Jena (ots)

Am frühen Samstagabend sorgten drei junge Erwachsene in der Jenaer Innenstadt für Aufsehen. Wie eine Zeugin zunächst feststellen musste, warfen die dunkel gekleideten Personen gegen 18:20 Uhr einen Böller durch ein geöffnetes Fenster in die Wohnung der 46-Jährigen und flüchteten. Hierdurch entstand geringfügiger Sachschaden an der Einrichtung. Kurze Zeit später beobachtete ein weiterer Zeuge, wie die drei Personen mehrere Knallkörper anzündeten und in eine Mülltonne warfen. Durch die Polizei konnten die Personen schließlich festgestellt und kontrolliert werden. Es wurde eine Gefährderansprache gehalten.

