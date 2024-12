Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ergänzungen zur Vermisstenmeldung vom 05.12.2024 bzw. 11.12.2024

Jena (ots)

Erneut angelegte Suchmaßnahmen nach dem Vermissten 63-Jährigen aus Jena führten bislang nicht zum Erfolg. Der Mann ist seit dem Abend des 05.12.2024 verschwunden. Gesichert kann gesagt werden, dass er um 22:22 Uhr in Weimar in den Zug Richtung Gera gestiegen ist. Angesetzte Spürhunde führten zu einem Bereich in Jena-Göschwitz, durch den auch die Saale führt. Hier fand am vergangenen Mittwoch und Donnerstag unter anderem der Einsatz der Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei Thüringen statt. Die Absuche der Flussbereiche verlief bislang ohne Ergebnis. Die Polizei ist weiterhin für Hinweise zum Sachverhalt dankbar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Jena geführt. Anzeichen für eine strafbare Handlung liegen weiterhin nicht vor.

