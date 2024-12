Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ergänzungen zur Vermisstenmeldung vom 05.12.2024

Jena (ots)

Zu dem seit dem 05.12.2024 vermissten 63-jährigen Mann aus Jena (Vermisstenmeldung vom 07.12.2024, 03:30 Uhr, hier versehentlich mit 61 Jahren angegeben) fanden unter anderem am heutigen Tag weitere umfangreiche Suchmaßnahmen, unter Beteiligung der Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei Thüringen statt. Bislang konnte der Aufenthaltsort des Mannes nicht ermittelt werden. Nach derzeitigem Stand ist er am späten Abend des 05.12.2024 in Weimar in den Zug Richtung Gera gestiegen und hat diesen in Jena-Göschwitz höchstwahrscheinlich wieder verlassen. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor, es wird jedoch weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Wer Hinweise zum Aufenthalt des Mannes geben kann oder diesen seit dem Abend des 05.12.2024 gesehen hat, wird gebeten, die Polizei in Jena zu kontaktieren (Tel. 03641 81-0, E-Mail: kpi.jena@polizei.thueringen.de). Es wird nachberichtet.

