Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisstensuche nach 85-jähriger Dame

Jena (ots)

Seit Sonntagmorgen wird Frau Else Schmucker aus dem Seniorenzentrum Am Alten Güterbahnhof in Jena vermisst. Sie hat das Gebäude in unbekannte Richtung verlassen. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes wird davon ausgegangen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Frau Schmucker ist ca. 160cm groß, von normaler Statur, trägt weiß/graue kurze Haare, eine blaue Strickjacke, dunkelblaue Jogginghose, orangene Schuhe und ist mit einem Rollator unterwegs. Die durchgeführten Suchmaßnahmen führten bisher nicht zum Auffinden der Frau.

Die Polizei Jena bittet um Hinweise zum Sachverhalt.

