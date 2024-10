LPI-J: Haltestelle beschädigt

Jena (ots) - Am Wochenende hat die Polizei Jena verstärkt Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Alkoholverstöße durchgeführt. Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht fiel Beamten der Polizei Jena ein Skoda in der Bertolt-Brecht-Straße in Winzerla auf. Bei der folgenden Kontrolle wurde bei dem 35-jährigen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt. Letztendlich hatte der 0,52 Promille in der Atemluft und lag ...

