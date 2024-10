LPI-J: Vermisstenmeldung der LPI Jena

Oßmannstedt (ots) - In der Nacht zum Dienstag haben ein oder mehrere Unbekannte eine Grundstücksmauer in der Wielandstraße in Oßmannstedt mit einem Graffiti beschmiert. Ein 4,15m x 1,40m großes FCC-Logo verunstaltet jetzt dort eine Mauer. Außerdem wurden diverse Stromverteilungskästen, und ein Schild besprüht. Die Polizei ermittelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr